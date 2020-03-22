» كارثة.. بعد 10 أيام مستشفيات نيويورك بلا مستلزمات طبية

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حذّر رئيس بلدية نيويورك الأمريكية، بيل دا بالاسيو، من سرعة نفاد المستلزمات الطبية لمشافي المدينة، نظراً لاستقبالها أعداداً كبيرة من المرضى بسبب فيروس "كورونا".
وفي مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن"، الأحد، قال بالاسيو إن "موارد مشافي المدينة من المستلزمات، قد تنفد خلال 10 أيام".
وأضاف: "في الحقيقة، نحن في بداية الطريق فيما يخص الوباء (كورونا)، ولم يحل بنا الأسوأ بعد".
وتابع: "الوباء سيكون في أبريل/نيسان أسوأ مما عليه في مارس/آذار، فيما مايو/أيار سيكون أسوأ من أبريل".
بدوره، أشار حاكم نيويورك أندريو كومو، إلى أن مشافي المدينة تعاني من نقص في المستلزمات الطبية.
وأضاف أن مشافي المدينة ستحتاج لاحقاً إلى 110 آلاف سرير.
في السياق ذاته، أعلن اتحاد المهندسين لدى الجيش الأمريكي، أنه أطلق مشروعاً لزيادة أعداد الأسرّة في ولاية كاليفورنيا التي تعاني من ارتفاع أعداد المصابين فيها بكورونا.
وفي هذا الإطار، ستقوم الفرق المعنية بتحويل بعض المباني في المدينة إلى مشافي.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، تحتل المرتبة الـ 4 عالمياً في أعداد الإصابات بـ "كورونا"، وذلك بعد الصين، وإيطاليا وإسبانيا.
وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 340 ألف شخص في العالم، توفى أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 97 ألفًا. -

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