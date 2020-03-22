كورونا.. ارتفاع الإصابات في الأردن إلى 113

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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 113 حالة.
جاء ذلك على لسان وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة، في العاصمة عمان.
وقال جابر إن "من بين الإصابات الجديدة سيدة مسنة تبلغ من العمر (83 عاما) وضعها الصحي بين المتوسط والسيء".
من جهته، أشار العضايلة إلى أن الحكومة تبحث آلية لتوصيل المواد الأساسية للمواطنين، في ظل حظر التجوال المفروض منذ صباح السبت.
وذكر أنه سيتم الإعلان عن هذه الآلية، السبت أو صباح الأحد المقبلين، دون مزيد من التفاصيل.
وقال العضايلة إن "البيانات الأولية تشير إلى امتداد حظر التجوال لأسابيع، وعلى المواطنين التعود على نمط حياة جديد".
وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 332 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. -

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