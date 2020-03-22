على جمعة: يجوز إخراج أموال الزكاة لعامين مقبلين

22 مارس 2020 - 10:50 م

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بجواز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء.

وتابع جمعة، أجمع العلماء، على جواز إخراج الزكاة لعامين مقبلين، بخلاف العام الجاري، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة أو العسرة أعلى بكتير من كل الأوقات حتى شهر رمضان.



وأضاف جمعة، خلا ل رساله للأمة خلال مقطع. فيديو علي صفحة مؤسسة مصر الخير حمل عنوان " زكاتك وقت الأزمة "

