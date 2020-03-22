عمرو أديب: "ربك سترها معانا.. واللي هيقع هيغرق السفينة كلها"

22 مارس 2020 - 10:50 م

ناشد الإعلامي عمرو أديب المواطنين بضرورة البقاء في المنزل، مشيرا إلى أن هناك شعوب لم تلتزم ولا يدركون مدى خطورة هذا المرض.

