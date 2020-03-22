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عمرو أديب

عمرو أديب: "ربك سترها معانا.. واللي هيقع هيغرق السفينة كلها"

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عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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ناشد الإعلامي عمرو أديب المواطنين بضرورة البقاء في المنزل، مشيرا إلى أن هناك شعوب لم تلتزم ولا يدركون مدى خطورة هذا المرض.
وأضاف أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة "mbc مصر" قائلا: "احنا في سفينة اللي هيقع هيغرقنا كلنا.. ربك سترها معانا لحد دلوقتي".

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