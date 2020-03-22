تعليق ناري لـ"الحديدي" بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا

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أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن حزنها وخوفها بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشارت الحديدي إلى أن وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.
وعلقت «الحديدي» خلال برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»: "نسبة الوفيات مقارنة بأعداد المصابين 4%، انتوا شايفينه إيه لو شايفينه عادي انزلوا الشوارع واعملوا التجمعات والحفلات والمهرجانات والأفراح والزفة.. احنا 100 مليون والمتوالية الهندسية سريعة جدا، كسرنا حاجز الـ300 و14 وفاة".
وتابعت: "بخوفكم لأني خايفة على نفسي وأهلي وولادي واصحابي والمصريين، لو انتوا سعداء يعني موضوع يخصكم".

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