طبيب مصري بإيطاليا: «الوضع مرعب وأصبحنا مدينة أشباح»

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كشف الدكتور محمد عتمان، طبيب مصري بإحدى المستشفيات في شمال إيطاليا، عن أن الأوضاع في إيطاليا صعبة وهناك ارتفاع رهيب فى إصابات كورونا.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الوضع مرعب، وإيطاليا تحولت بشكل كبيرة لـ"مدينة أشباح"، مضيفًا: "الحظر قد يتجدد مرة أخرى فى ظل الارتفاع الكبير فى إصابات كورونا.. أنا فى قلب ووهان الإيطالية".
وذكر أنه لا يوجد أماكن كافية لمصابى كورونا بالمستشفيات، والأطباء يقررون من سيدخل على جهاز التنفس الصناعي، ومن سيتركونه للموت، مضيفًا: "المشكلة ليس فى صعوبة المرض، لكن المشكلة فى الأعداد الكبيرة".
وواصل: "العالم بأكمله تأخر فى مواجهة فيروس كورونا، وكان من المفترض أن يكون هناك إجراءات أسرع فى المرحلة الأولى من انتشار الفيروس".

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