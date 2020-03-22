على جمعة: يجوز إخراج الزكاة لعامين مقبلين تيسيرًا على الناس

22 مارس 2020 - 08:43 م

قال الدكتور على جمعه عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إنه يجوز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء.

وتابع جمعة: "أجمع العلماء، على جواز إخراج الزكاه لعامين مقبلين، بخلاف العام الجاري، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة أو العسرة أعلى بكتير من كل الأوقات حتى شهر رمضان".

وأضاف خلال مقطع فيديو علي صفحة مؤسسة مصر الخير حمل عنوان " زكاتك وقت الأزمة "

وتهدف للتيسير على المسلمين، ودعم الفقراء وغير القادرين ماديا « أنفق ولا تخف فإنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد والصدقة تدفع البلاء»، مشيرًا إلى أن الإسلام دين الرحمة والتكامل والتعاون.