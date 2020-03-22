» نحو 500 إصابة بـ"كورونا" فى قطر

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38 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى قطر

قطر

كورونا

ورونا فى قطر

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى قطر، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة.

 وبهذا يرتفع الإجمالي للإصابات في البلد الخليجي إلى 494 .

وقالت الوزارة في بيان إن "معظم الحالات الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى البلاد، ومنها خمس حالات لمواطنين، بينما تعود الحالات الأخرى لوافدين."

كما أشارت إلى "تسجيل 6 حالات شفاء، ليرتفع عدد المعافين إلى 33".

والسبت، أعلنت السلطات القطرية، فرض إجراءات احترازية إضافية لمنع كافة أشكال التجمع في المرافق العامة، استمرارا للجهود التي تبذلها الدوحة للتصدي لكورونا والحد من انتشاره.

وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 332 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفا. -


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