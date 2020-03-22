» بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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المعاشات

السيسي

نشات الديهى

بشرى سارة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رد رد عملي على مطالب أصحاب المعاشات، وأصدر قرار بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، منح العلاوة الدورية للمعاشات بنسبة %14 اعتبارًا من السنة المالية الجديد، معقبًا: "مبروك لأصحاب المعاشات".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، في حوار لها معه سيتم إذاعته غدًا عن مفاجآت سارة لقطاع المعاشات، وأكدت أنهم أصبح لهم صندوق مستقل، ولم تعد أموال أصحاب المعاشات تابعة لوزارة المالية أو ببنك الاستثمار أو أي جهة ما، منوهًا بأنه في الماضي كان هناك سطو على أموال أصحاب المعاشات، ولكن النظام الاقتصادي الحالي والمنظومة الاقتصادية الحالية تحرص على استقلالية أصحاب المعاشات بأموالهم واستثماراتهم.

وتابع، أن الرئيس أصدر قرر وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها بمبلغ يصل لـ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الاقتراض لتلك المبادرة لـ 8%.


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