  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اللواء الراحل

عاجل.. القوات المسلحة تنعى لواء توفي بسبب "كورونا"

كورونا

علماء يحسمون الجدل.. هل الحرارة تقضي على كورونا؟

وزيرة الصحة

إغلاق مستشفى "الشروق" بعد إصابة طبيب بـ"كورونا"

أمير الكويت

أمير الكويت في رسالة لشعبه: استعدوا لكل الاحتمالات

محظورات العلاقة الحميمة خلال انتشار وباء كورونا

محظورات العلاقة الحميمة خلال انتشار وباء كورونا

ميركل

وضع ميركل فى الحجر الصحى بسبب "كورونا"

كورونا في ايطاليا

"كورونا" يحصد أرواح المئات في ساعات بإيطاليا

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

«المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

بالفيديو.. «المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

«كورونا» ينتقل من نجم شهير إلى زوجته

كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد

"الديهي": إشادة السيسي بالإعلام تاج على رؤوسنا

آخر الأخبار

السيسي
السيسي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الديهي: حديث "السيسي" كان بردًا وسلامًا على قلوب المصريين

#

قرار رئاسي بتعيين "عوض تاج الدين" مستشارًا لـ"السيسي"

#

نشأت الديهي: السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا للتحول الرقمي لمصر

#

مؤشر جديد مبشر للسيطرة على فيروس كورونا

الإعلام

السيسي

إشادة

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بدور الإعلام في التعامل مع أزمة كورونا، ووجه له الشكر والتحية على أنه على مستوى المسئولية في توضيح الحقائق ومحاربة الشائعات.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الرئيس دائمًا ما كان يحض الإعلام بأن يكون على مستوى الحدث، وانتقد الإعلام أكثر من مرة، حيث كان هناك فوضى إعلامية ونحن نعترف بذلك.

وأعرب عن امتنانه للغاية من شكر الرئيس السيسي للإعلام، معقبًا: "توجيهاتك أثمرت، فالشكر يؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح، وهو تاج على رؤوسنا، ووردة في عروة كل إعلامي وصحفي، ويمثل تحدي جديد لنا كإعلاميين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول وفاة بسبب فيروس كورونا في أفغانستان
» نحو 500 إصابة بـ"كورونا" فى قطر
» إعلامي شهير: "لعن الله الديمقراطية.. ضد مصلحة المواطنين"
» بشرى سارة لأصحاب المعاشات
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» الاصلاح الاقتصادي حمى مصر من السقوط
» ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من شخصين
» كيف فسر "الجندي" دعاء "السيسي" عن أزمة "كورونا"؟
» كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد
» النائب العام يوجه بإجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"
» نيويورك تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة