"الديهي": إشادة السيسي بالإعلام تاج على رؤوسنا

22 مارس 2020 - 07:31 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بدور الإعلام في التعامل مع أزمة كورونا، ووجه له الشكر والتحية على أنه على مستوى المسئولية في توضيح الحقائق ومحاربة الشائعات.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الرئيس دائمًا ما كان يحض الإعلام بأن يكون على مستوى الحدث، وانتقد الإعلام أكثر من مرة، حيث كان هناك فوضى إعلامية ونحن نعترف بذلك.

وأعرب عن امتنانه للغاية من شكر الرئيس السيسي للإعلام، معقبًا: "توجيهاتك أثمرت، فالشكر يؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح، وهو تاج على رؤوسنا، ووردة في عروة كل إعلامي وصحفي، ويمثل تحدي جديد لنا كإعلاميين".