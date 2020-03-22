» الاصلاح الاقتصادي حمى مصر من السقوط

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مصر

السيسي

الإصلاح الاقتصادي

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أننا نواجه أزمة عالمية طاحنة وهي أزمة فيروس كورونا، وما قبلها يختلف عما بعدها تمامًا.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أننا أمام طريقين أما القاهرة بكين والنجاة والنجاح، أو القاهرة روما.

وتابع، أن الرئيس السيسي، وجه تحية رئاسية من رئيس الدولة لمحاربي ومقاتلي القطاع الطبي بعموم الدولة المصرية، ووصف أعمال القطاع الطبي بأنهم يخضوا حرب حقيقية، ونحن في حالة امتنان دائم لهم، مشددًا على أنه لولا خطة الاصلاح الاقتصادي المرير المؤلم الذي تجرعه الشعب المصري صابرًا راضيًا، كانت مصر هتضيع، فالإصلاح الاقتصادي حمى مصر من السقوط الآن، فلولا الاصلاح الاقتصادي والقرارات الجريئة من الرئيس السيسي لسقطت مصر، ومما وقفت لمجابهة أزمة فيروس كورونا.

ونوه، بأن الرئيس السيسي، يواصل احترامه وتقديره للشعب المصري، بتوجيه التحية والتقدير للشعب المصري بأكمله، وتأكيده على أن الشعب المصري غالي جدًا، والحفاظ عليه التزام أخلاقي وديني وإنساني.


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