ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

الطيب حسين
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا.
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.
وسجلت العملة الأجنبية 15.69 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع في البنك المركزي.
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