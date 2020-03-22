» ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من شخصين

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ألمانيا

حظر التجمعات

حظر التجمعات بالمانيا

أعلنت ألمانيا اليوم الأحد، أنها ستحظر التجمعات لأكثر من شخصين خارج العمل لوقف تفشي فيروس كورونا، في وقت سجلت ألمانيا 2000 إصابة و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليا أرمين لاشيت اليوم الأحد إن ألمانيا ستحظر الاجتماعات العامة لأكثر من شخصين ما لم تكن معنية بالعمل على إبطاء انتشار الفيروس التاجي.

وقال لاشيت إن "الخطر يكمن في التفاعل الاجتماعي المباشر"، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية اتفقت على القواعد الأكثر صرامة.

وأعلن السلطات الصحة الألمانية اليوم عن تسجيل 9 وفيات ونحو 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 18610، فيما بلغ عدد الوفيات 55.


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