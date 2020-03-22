» كيف فسر "الجندي" دعاء "السيسي" عن أزمة "كورونا"؟

22 مارس 2020 - 06:47 م

اعتبر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن دعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يحمل دلالات إيمانية كبيرة وأمل كبير في المستقبل، لافتًا إلى أن الدعاء حمل قدرًا كبيرًا من التوكل على الله، وجاءت بعد أخذه بالأسباب واتخاذ قرارات لمواجهة الأزمة.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc ": "التذكير بالله أمر استراتيجي، ولا بد أن نذكره في السراء والضراء".

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعاءً مأثورا عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم في ظل أزمة فيروس كورونا التي تواجه البلاد والعالم أجمع، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع سيدات مصر في احتفالية المرأة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة.

وقال الرئيس: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".

