» بالفيديو.. «المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

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«المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية
«المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية
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فتحي مجدي

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أعلن رجل من مركز كفر الدوار بالبحيرة، أنه "المهدي المنتظر" الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل.

وظهر الرجل في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقف أمام أبواب أحد المساجد، مرددًا بأنه "المهدي المنتظر".

وقال في الفيديو: يا أيها الناس..  أنا المهدي المنتظر.. بعثني الله رسولاً إلى الدنيا كلها.. أخبر عني محمد رسول الله.. وقد بعثني الله رسولاً إلى الدنيا كلها.. أنا المهدي.. أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم.. أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين.. أنا المهدي أملك الناس سبع سنوات فإن مت قمت قامت القيامة.. أنا المهدي.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".


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