بسبب كورونا.. الصحة العالمية تحذر المصريين من هذا الشخص

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أصدر مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، تحذيرًا بشأن تسجيل لأحد الأشخاص عن فيروس كورونا المستجد.

وحذر المكتب من رسالة صوتية متداولة لشخص يدّعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" اليوم الأحد، "‏لقد تم تداول اليوم رسالة صوتية عن شخص يدّعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر".

وأضافت "هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة".

وأكدت أن "بيانات المنظمة دائما تخرج من المنصات الرسمية لها والتي يتم تحديثها بشكل رسمي".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، أمس وحتى الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 266073 شخصا حول العالم.

وأضافت المنظمة "بلغ عدد الإصابات في أوروبا 128541 شخصا".

وتابع "كما تم الإبلاغ عن 11184 حالة وفاة في العالم".

وكشفت المنظمة أنه "تم تسجيل 32 ألف حالة إصابة بكورونا و1344 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

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