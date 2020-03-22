» نيويورك تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم

22 مارس 2020 - 06:02 م

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندريو كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أراضيها خلال يوم واحد فقط.

وأفاد كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد حول تطورات أزمة فيروس كورونا، بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن العدد العام للمصابين ارتفع إلى نقطة 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة.

ودعا كومو الحكومة الفدرالية إلى تأميم شبكة الإمدادات الطبية وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء.

كما توجه إلى قوات الهندسة في الجيش بطلب إقامة مستشفيات مؤقتة في 4 أماكن، معتبرا أن عملية البناء قد تبدأ غدا، فيما أكد ضرورة توسيع القدرات الاستقبالية في كل مستشفيات الولاية بنسبة 100%، وأشار إلى أن الأوامر الحالية تنص على توسيع بنسبة 50%.