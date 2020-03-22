بعد إصابته.. «كورونا» ينتقل من نجم شهير إلى زوجته

22 مارس 2020 - 05:47 م

كشفت صابرينا ألبا، زوجة ممثل هوليود الشهير، إدريس ألبا، إصابتها بفيروس كورونا، بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس، ودخوله في عزلة ذاتية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن نجم هوليوود البالغ من العمر 47 عامًا، أنه تم اكتشاف إصابته بالمرض، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.





وأضافت زوجة "ألبا" - البالغة من العمر 30 عامًا - للإعلامية الشهيرة "أوبرا وينفري" عبر برنامج أطلقته أوبرا على شبكة الإنترنت أمس: "اكتشفت هذا الصباح، أن اختبار فيروس كورونا كان إيجابيًا".

وكانت صابرينا تعرضت لانتقادات لظهورها بجانب زوجها أثناء إعلان إصابته بالفيروس، ما قد يعرضها للإصابة بالمرض.

وردت قائلة: "أنا لست مندهشة. بمجرد أن سمعت أن إدريس من المحتمل أن يكون مصابًا بالفيروس أردت أن أكون معه". وتابعت: "أعتقد أن هذه غريزة الزوجة بأن علي رعايته".

واستدركت قائلة: "لم نغير طريقة تفاعلنا، "كان بإمكاني اتخاذ قرار بوضع نفسي في غرفة منفصلة أو ربما الابتعاد. أنا متأكدة من أن الناس يتخذون تلك القرارات، لكنه قرار صعب اتخاذه، لذا اتخذت قرارًا أن أكون معه وأن أواصل لمسه".





وخضع الزوجان للعزل في "نيو مكسيكو" بالولايات المتحدة، حيث كان "إدريس" يصور فيلمًا جديدًا. وأوضحا أنهما يقضيان وقت الحجر الصحي في لعب الألعاب الإلكترونية والشطرنج.

وأخبر "إدريس" (47 عامًا) معجبيه في الأسبوع الماضي: "طبيعة عملي جعلتني أجري اختبارًا على الفور. كان علي أن أجري اختبار الفيروس، حتى لا يتعرض الكثير من الذين أعمل معهم في الفيلم الجديد للخطر".

يشار إلى أن الممثلة والعارضة الأمريكية صابرينا، ملكة جمال فانكوفر السابقة تزوجت من "إدريس ألبا" في المغرب في أبريل الماضي.