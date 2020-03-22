  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
«المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

بالفيديو.. «المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

«كورونا» ينتقل من نجم شهير إلى زوجته

كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد

منظمة الصحة العالمية،

صدمة..الصحة العالمية: علاج "كورونا" لن يتوفر قبل هذا الموعد

بنك الرياض

البنوك السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين

أرشيفية

بسبب كورونا.. الصحة العالمية تحذر المصريين من هذا الشخص

فوز الفهد

القبض على فنانة كويتية شهيرة في شهر العسل والسبب صادم

السيسي

السيسي: أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة.. وشكل العالم سيتغير

لقطة من الفيديو

"فيديو غير أخلاقي" يهدد بحبس عمر كمال

أرشيفية

كيفية تصنع مطهر اليد في المنزل بمكونات بسيطة؟

عمدة نيويورك

مسئول أمريكي: كورونا سيؤدي لأكبر أزمة داخلية ببلادنا

شاهد..طائرة إيرانية محملة بمصابي"كورونا" تهبط في لبنان

عرب وعالم

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

طائرة تركية تهبط في مطار القاهرة بشكل مفاجئ

#

تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان

#

شاهد.. شفاء أول حالة «كورونا» في الإمارات

#

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

إيران

حزب الله

لبنان

مرضى

كورونا

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطائرة إيرانية محملة بمرضى فيروس كورونا المستجد، وهي تهبط في مطار بيروت.

وأظهر الفيديو، إحدى طائرات الشحن الإيرانية وهي تحمل على متنها 150 مريضًا مكدسين فوق بعضهم؛ لتهبط بمطار بيروت بالقوة و تحت حماية حزب الله؛ فيما تسبب هذا الأمر في غضب كبير بين المغردين اللبنانيين .

وكانت قد ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصًا؛ بعدما سجلت 129 حالة وفاة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1028 إصابة جديدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من شخصين
» كيف فسر "الجندي" دعاء "السيسي" عن أزمة "كورونا"؟
» كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد
» النائب العام يوجه بإجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"
» نيويورك تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم
» 119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية
» تونس تعلن "جزيرة جربة" بؤرة لوباء كورونا
» "فيديو غير أخلاقي" يهدد بحبس عمر كمال
» كيفية تصنع مطهر اليد في المنزل بمكونات بسيطة؟
» بالفيديو.. «المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية
» بـ"تيك توك".. صلاح عبد الله يحث متابعيه على البقاء بالمنزل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:43 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة