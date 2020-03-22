شاهد..طائرة إيرانية محملة بمصابي"كورونا" تهبط في لبنان

22 مارس 2020 - 05:21 م

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطائرة إيرانية محملة بمرضى فيروس كورونا المستجد، وهي تهبط في مطار بيروت.

وأظهر الفيديو، إحدى طائرات الشحن الإيرانية وهي تحمل على متنها 150 مريضًا مكدسين فوق بعضهم؛ لتهبط بمطار بيروت بالقوة و تحت حماية حزب الله؛ فيما تسبب هذا الأمر في غضب كبير بين المغردين اللبنانيين .

وكانت قد ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصًا؛ بعدما سجلت 129 حالة وفاة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1028 إصابة جديدة.



" إيران تبدأبإرسال مرضاهاالى لبنان ????????احدى طائرات الشحن الإيرانية تحمل على متنها150مريض بالكورونامكدسين فوق بعضهم تهبط بمطاربيروت بالقوة تحت حماية حزب الله ...ويتم إنزال المرضى دون أدنى اعتبار لاتخاذ الإجراءات الطبيه المعتمدةلمثل هذه الحالات حتى ان المسعفين يلامسوا المرضى مباشرة pic.twitter.com/6ioMfdPgNf — ماما نوره???????? (@mamanourah50) March 22, 2020