القبض على فنانة كويتية شهيرة في شهر العسل والسبب صادم

22 مارس 2020 - 05:08 م

تداول نشطاء في الكويت، أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم القبض على الفنانة والفاشينيستا الكويتية الشهيرة فوز الفهد، أثناء قضائها شهر العسل بعد أيام قليلة من إعلان زواجها.

وقال البعض أن قوات الأمن ألقت القبض على "الفهد" وناشط آخر بعد قيامهم بالإعلان عن جهاز يكتشف فيروس كورونا، غير مصرح به من وزارة الصحة.

بينما أكد البعض أن الشرطة ألقت القبض على ناشط شهير، لكن لم تلقي القبض على فوز الفهد حتى الآن، في الوقت الذي توعد فيه محامون بمتابعتها قانونيًا.

ووضع الفاشينيستا الكويتية، نفسها في ورطة، حيث تسببت في إثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لترويجها جهاز قالت عنه إنه يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى .

و نشرت فوز الفهد، مقطع فيديو عبر حسابها على" سناب شات"، قالت فيه إن هناك جهازا مثل الذي يقاس به نسبة السكر لمرضى السكري مبينة أنه يستخدم لمرة واحدة في المنزل ويوضح ما إذا كان الشخص الذي يستخدمه مصابا بفيروس كورونا المستجد أم لا.

وأوضحت أن هذا الجهاز يبين نتيجة الفحص بنسبة تفوق الـ 95%، وتابعت : "لازم تروحون تشيكون لو حسيتوا إن في أي شيء"، قبل أن تعود وتحذفه.

من جانبه أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة د. عبدالله البدر عن إحالة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة للإعلان عن جهاز غير مرخص من قبل وزارة الصحة ومن دون ترخيص.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر من الانجرار وراء هذه الإعلانات الزائفة والمعلومات المغلوطة فيما يخص فيروس كورونا المستجد مع اتباع تعليمات وزارة الصحة.

وبهذا فإن الفنانة الكويتية مهددة بالسجن هي الأخرى لترويجها للجهاز الغير مرخص، فيما أعاد مواطنها المحامي بشار النصار نشر مقطع الفيديو وتوعدها أن يقوم خلال الساعات المقبلة باتخاذ إجراء قانوني ضدها كون هذا الجهاز لم تصرح به وزارة الصحة.

فيما كتب المحامي الكويتيى بشار النصار، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: فوز الفهد، غدا بإذن الله بيوصلك الرد الكافي والوافي على مقطع إعلانك عن جهاز فحص كورونا غير المعتمد بوزارة الصحة ولنا وقفة ضدك".