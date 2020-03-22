السيسي يوجه رسالة عاجلة للشعب بشأن "كورونا"

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وجه الرئيس  عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رسالة لـ"المصريين"، داعيًا إياهم لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين.

ويأتي ذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال السيسى: "لم نخف عليكم شيئا بخصوص فيروس كورونا"، مؤكدا أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة فيروس كورونا بشكل جيد .

وصرح بأنه لا توجد مشكلة فى السلع، ولا يوجد مواد غذائية يقل احتياطها عن 3 أشهر، حيث تسائل: "فلماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا؟ ".

وأفاد السيسي بأن الدولة المصرية نفذت جهودا غير مسبوقة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا منذ ظهوره فى الصين .

وأوضح أن هذه الأزمة تعرضت لشائعات مثلها مثل غيرها من الملفات من قبل الذين يشككون فيما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات .

وأضاف خلال لقائه مع وفد من المرأة المصرية، أن هناك محالاوت مستمرة للتشكيك في أزمة فيروس كورونا، والأمر لم يقتصر على كورونا ولم يقتصر على الست سنوات الماضية، ولكنه مستمر على مدار 80 سنة ماضية . 


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