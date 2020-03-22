وفاة أول طبيب فرنسي بسبب كورونا

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وفاة

كورونا

أول طبيب فرنسي

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن وفاة أول طبيب فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي قد نشرت نبأ الوفاة على حسابها في تويتر، معلقة بالقول : " أول وفاة لطبيب في فرنسا  بعد إصابته بفيروس كورونا".

وكان الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون، قد هدد بإغلاق حدود فرنسا مع بريطانيا حال تقاعس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن مصادر في مكتب ماكرون قولهم إن قرار جونسون جاء بعد أن وجه له الزعيم الفرنسي إنذارا صباح الجمعة مهددا بفرض حظر على دخول أي مسافر قادم من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.

يذكر أن الأطباء كانوا أكثر عرضة للوفاة والإصابات في إيطاليا، والتي تحوّلت إلى بؤرة لانتشار الفيروس.

وكان معهد الصحة الوطني في البلاد قد سجل وفاة 17 طبيبا وإصابة ما مجموعه 3654 من الطواقم الطبية بالفيروس.


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