عاجل.. خضوع "الننى" للحجر الصحى

22 مارس 2020 - 02:15 م

أعلن نادي بشكتاش التركى، دخول جميع لاعبي الفريق للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وتحدث أحمد نور شيبي رئيس النادى، عن الوضع في تركيا قائلا:" "أتمنى ألا تستأنف البطولات سواء في أبريل أو مايو" وفقا لما نشر بشبكة "Spor A " التليفزيونية.

وتابع: "من الممكن أن تستأنف أو تلغى البطولات، هذا محل نقاش، ولكن الأهم من ذلك هو الحفاظ على صحة الأفراد، وتأتي الرياضة في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة لي".

وأضاف: "لا يوجد شيء أكثر أهمية من صحة الإنسان، وهذا ما يتفق عليه جميع الأندية في تركيا، وعلينا أن نتحد من أجل التصدي لهذا الفيروس في الحال".

ويضم بشكتاش بين صفوفه لاعب وسط منتخب مصر المعار من آرسنال، محمد النني، وبالتالي بعد تصريحات رئيس النادي سيكون ضمن اللاعبين المتواجدين في الحجر الصحي.

وأعلن الدوري التركي قبل أيام عن تعليق المباريات بسبب زيادة أعداد الحالات المُصابة بالوباء الفيروسي ووصولها إلى 947 حالة، مع وفاة 21 شخصًا حتى الآن.