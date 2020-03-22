منال سلامة تحث متابعيها على البقاء بالمنزل

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دعت الفنانة منال سلامة متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بإلتزام المنزل خلال الفترة الحالية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت منال سلامة من خلال فيديو لها عبر انستجرام "لسلامتك وسلامتي وسلامتك  أولادك وسلامت اهل مصر خليك في بيتك".

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين  لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على إثره  عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوم.


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