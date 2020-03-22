» مفاجأة.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

22 مارس 2020 - 01:54 م

بعد انتشار فيروس كورونا، يبحث الكثيرون عن الأشياء التي تنقل الفيروس، والتي أبرزها الطعمية، حيث تعد من أهم عوامل الخطر التي يمكن أن تنقل للإنسان فيروس كورونا رغم أنها طبق أساسي على مائدة الإفطار يوميا، لكن الخوف يكمن في طريقة إعداد وتقديم الطعمية الجاهزة بها.

في محلات الفول والطعمية الجاهزة التي تتردد عليها يوميًا، دائما ما نشاهد طريقة عمل الطعمية الجاهزة، يقوم العامل بعجز خليط الطعمية ويلمس يده فيها كي يشكلها على هيئة أقراص ثم يضعها بالزيت، وهذه الخطوة كفيلة بنقل فيروس كورونا إذا كان هذا الشخص حاملاً للفيروس.