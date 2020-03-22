» فنان شهير يعلق على صيغة الأذان الجديدة

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كشف الفنان محمد أنور عن غضبه بعد سماعه للصيغة الجديدة للأذان بعد قرار وزارة الأوقاف بمنع الصلاة في المساجد لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر أنور عبر حسابه على توتير فيديو لإمام مسجد يبكي متأثرًا وهو يقول "ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم".

وعلق على الفيديو معبرًا عن حزنه الشديد، رغم علمه أن هذا القرار للصالح العام، لكن الفيديو أوجعه وجعله يشعر بالأسف لأنه لم يكن يصلي جماعة في المسجد، داعيًا الله برفع هذا البلاء.

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