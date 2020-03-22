أول تعليق لشادي الغزالي حرب بعد إطلاق سراحه

22 مارس 2020 - 01:43 م

في أول تعليق له بعد قرار الإفراج عنه، وجه الناشط السياسي والقيادي السابق في حزب الدستور شادي الغزالي حرب رسالة شكر لكل من وقفوا إلى جانبه وساندوه.

وأضاف على حسابه في تويتر: "ألف شكر لكل من ساندوني طوال محنة استمرت حوالي عامين شاهدت وتعلمت فيها الكثير.. أي كلمات لن توفيكم حقكم عن الدعم المعنوي الذي ساهمتم كلكم فيه لي ولأسرتي طوال هذه المدة".

وتابع: كل الدعاء والأمنيات لخروج كل المحبوسين في قضايا الرأي ويرجعوا لأهلهم وبلدهم سالمين غانمين.

وعلق حساب محمد فياض قائلا: "ألف مبروك يا دكتور نورت الدنيا كلها حمدًا لله رجوعك لبيتك وأهلك بالسلامة".

ليرد عليه شادي حرب بالقول: "حبيبي رفيق الكفاح والنضال سلامي وتحياتي ليك ولكل كتيبة المحامين الرائعة اللي بنبهدلها ورانا في كل حتة واللي عمرها ما بتتأخر عن مساندتنا وأكيد مفيش كلام ممكن يوفيكم نص حقكم ربنا يبارك في صحتكم و يحفظكم جميعا لينا دايما".

يذكر أنه تم إطلاق سراح شادي الغزالي قبل يومين، تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله.

ونشرت فاطمة هشام، زوجة الغزالي، حينها صورته عبر فيس بوك، وعلقت بالقول: "شادي علي الأسفلت.. مش مصدقة .. ألف حمد وشكر ليك يا رب.. عقبال كل المعتقلين يا رب".

وكان الغزالي قد قضى حوالي 22 شهرا من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية متهم فيها مع آخرين بـ"الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



