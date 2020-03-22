5 قرارات مهمة تتخذها "عمان" ضد "كورونا"

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وكالات - أشرف العبساوى

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عمان

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وقف طبع صحف

قررت اللجنة العليا فى سلطنة عمان المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا المستجد اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التى من شأنها تقويض حركة انتقال وانتشار الفيروس المستجد كوفيد-19، علمًا بأن سيبدأ تنفيذها بدءًا من غدٍ الاثنين.

وجاءت القرارات على النحو التالى:

-   وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التى تصدر خارج السلطنة.

-  منع التجمعات بكل أنواعها فى الأماكن العامة وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.

-  إغلاق كل محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة

-  تقليص عدد الموظفين الموجودين فى مقرات العمل فى الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد على 30% من إجمالى الموظفين.

-  إغلاق قاعات المراجعين فى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة واستخدام الخدمات الإلكترونية.

وقد أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة بلغ 55 حالة، منها 17 تماثلت للشفاء.

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