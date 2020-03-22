» بعد الظهور معه.. إصابة زوجة فنان شهير بفيروس كورونا

أعلنت زوجة الممثل البريطاني إدريس ألبا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابته بأيام قليلة.
وكانت زوجة الممثل البريطاني قد تلقت انتقادات واسعة لعدم عزل نفسها عن زوجها بعد أن تم تشخيص إصابته بكورونا، والآن كشفت سابرينا أثناء ظهورها في OprahTalks مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري إنها اكتشفت صباح اليوم أن نتائج الاختبارات إيجابية وتؤكد إصابتها.
وأضافت سابرينا: "لا أشعر بأي شيء من أعراض الفيروس وهو أمر غريب حقا قد يتغير في الأسابيع المقبلة"، وعن انتقادات العديد من الأشخاص لها لأنها ظلت بقرب زوجها قالت سابرينا: "لست متفاجئة كنت أعلم أنني سأصاب به عاجلا أم آجلا وأردت أن أكون بجانبه.. وكان من الممكن أن اتخذ قرارا بالابتعاد عنه ولكنني أفضل البقاء والتعامل معه كما سبق وألمسه".
وتلقى ألبا سابقا العديد من التعليقات السلبية التي تنتقد ظهور زوجته سابرينا معه في الفيديو الذي يعلن فيه مرضه وأنه من المفترض أن ينعزل عنها حتى لا يصيبها المرض مشيرا إلى أنها بخير وخضعت للاختبارات صباح اليوم ولا يزالون في انتظار نتائجها.
وقال الممثل البريطاني: "للتوضيح فقط أرادت سابرينا أن تكون بجانبي، وأنا أحبها أكثر لذلك سأفعل نفس الشيء بالنسبة لها.. أرى الكثير من الناس يقولون إن سابرينا لا يجب أن تكون هناك فى هذا الوقت، وبقدر ما كنت أرغب في الحفاظ على سلامتها فإن الحب هو كل ما يمكنك الحصول عليه"، من أنا لأرفض دعم زوجتي؟ّ
وحث الممثل البريطاني متابعيه على نشر الحب ونصح العائلات باتباع الإرشادات والقيام بما هو الأفضل لهم.