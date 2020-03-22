» "جهل بالملبن"..إعلامية شهيرة تفتح النار على بدرية طلبة

هاجمت الإعلامية نشوة الرويني،عبر حسابها على "تويتر"، الفنانة بدرية طلبة وتصريحاتها في بداية انتشار فيروس كورونا خلال تواجدها في إحدى المناسبات وسط عدد من الجمهور، وقالت وقتها إن المصريين لا يؤثر عليهم أي مرض، وسخرت من الأمر بقولها "أنا بحب الكورونا باللبن وبحب الكورونا بالملبن".

وعقبت الرويني على الفيديو ووصفت ما فعلته بدرية بالجهل، خاصة أنها فنانة وقد تؤثر على بعض الأشخاص الذين يتبعون طريقة تفكيرها، وتساءلت: هل ستكون بدرية مرتاحة عندما يصاب الآلاف بالعدوى بسبب الاستهتار أو لا يجدوا مكانا في المستشفيات؟".

في سياق متصل، انتهت بدرية طلبة مؤخرًا، من تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو"، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام ‎ .