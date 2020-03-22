إنهاء فوري لحفل زفاف.. وتصرف غريب لصاحب القاعة

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حفل زفاف

الدقهلية

ام بى سى مصر

أنهى هيثم الشيخ نائب محافظة الدقهلية حفل زفاف بعد دقائق من بدايته، حيث فاجأ نائب المحافظ، أصحاب الحفل داخل قاعة أفراح بمدينة المنصورة بإنهاء الحفل بعد دخولهم مباشرة، ويأتي قيام الحفل الآن مخالفًا لقرار رئيس الوزراء الذي أصدر فيه بتعليق وغلق القاعات والنوادي الليلية والمقاهي والكافيهات لمدة أسبوعين.

وطالب نائب محافظ الدقهلية بغلق القاعة فورًا وإخلاء القاعة من التجمعات وخروج العروسين وفض العرس.

وظهر أحد الحضور في القاعة قائلا: "عشر دقايق وهنهي الحفل وهخرج المعازيم، ليرفض هذا هيثم الشيخ نائب محافظة الدقهلية ويقرر إنهاء الحفل.

 ويأتي ذلك خلال حملة ليلية ترأسها هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، للتأكد من تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة.

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