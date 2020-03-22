» بريطانيا تطالب 1.5 مليون شخص بالبقاء في المنزل لمدة 3 شهور

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متابعات- أمينة عبد العال

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بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

طالبت الحكومة البريطانية 1.5 مليون شخص بريطاني بالبقاء في منازلهم لمدة 3 أشهر لحماية أنفسهم من فيروس"كورونا"، وهذه الفئة هي من صنفتهم خدمة الصحة العامة بأنهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة إذا أصيبوا بالفيروس.

وتأتي هذه الخطوة بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة من المواطنين واتهموها بالتقصير في الإجراءات الاحترازية، وتشمل القائمة أولئك الذين قاموا بعمليات زرع الأعضاء  والذين يعانون من أمراض تنفسية شديدة أو سرطانات معينة وبعضهم يتلقون أنواع معينة من العلاجات الدوائية، وسيتصل بهم أطباؤهم لنصحهم بالبقاء في المنزل، حسبما نشرت "صدي البلد".

وقال مدير الصحة العامة في إنجلترا، بول جونسون، في تصريحات صحفية: "إذا تلقيت رسالة من المهم جدا أن تتصرف بناء عليها لحمايتك الخاصة ولا تحضر أي تجمعات مع الأصدقاء أو العائلة ولا تخرج للتسوق أو الترفيه أو السفر، لقد تفشي الفيروس في البلاد وقتل 233 شخصا في المملكة حتى الآن.


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