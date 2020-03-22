» فيديو نادر.. الصلاة الأخيرة لصدام حسين

22 مارس 2020 - 10:56 ص

كشف فيديو نادر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، عن الزيارة الأخيرة له للمسجد النبوي، للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية.

ويظهر صدام حسين في موكب مهيب وسط حراسته وكبار نظامه، منهم نائبه عزة إبراهيم الدوري، حيث تم استقباله، ثم دخل المسجد النبوي وأدى فيه الصلاة.

وكشف كثير من متابعي الفيديو عن أن الزيارة كانت في 1988، حيث جاء المدينة بعد انتهاء الحرب، حيث كان بوقتها مبيت النية لغزو الكويت لذلك يدري أنها الزيارة الأخيرة.

وعلق آخر: "لا يوجد مبالغة بأمر الحراسة، حيث إن أغلب المرافقين معه هم قيادات سياسية وحزبية ويحملون مسدسات أمثال عزة إبراهيم نائب الرئيس وعدنان خير الله وزير الدفاع وحسين كامل المجيد قائد جهاز الأمن الخاص وزوج رغد بنت صدام وعبد حمود السكرتير الخاص للرئيس".











