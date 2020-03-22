» أعراض جديدة للإصابة بكورونا

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متابعات - أشرف العبساوى

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كشف أطباء عن وجود أعراض جديدة تميز الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بخلاف أعراض التي كانت معروفة سابقا، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.

وقال الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار، لقناة "سكاي نيوز"، إن فقدان حاستي الشم والتذوق يعد مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: "قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال والحمى، لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي".

وختم قائلا: "هذا دليل جديد على الإصابة بفيروس كورونا".


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