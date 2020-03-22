بأمر الكنيسة.. حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص

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حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص
حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص
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عبد القادر وحيد- متابعات

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حفل زفاف

كورونا

الأميرة بياتريس

العدد القانوني

كنيسة إنجلترا

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، ستضطر إلى استقبال مدعوين اثنين فقط في حفل زفافها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن كنيسة إنجلترا، قالت إن عدد الأشخاص الذين يتمكنون من حضور حفلات الزفاف أثناء تفشي المرض يجب أن يقتصر على الحد الأدنى القانوني.

ويبلغ الحد القانوني خمسة أشخاص، وهم: (الكاهن، العروس والعريس وشاهدين).

ويعني هذا القرار أن والدي بياتريس قد يحضران مراسم عقد القران وقد تغيب عنها أختها الأميرة أوجيني.

وكانت حفيدة الملكة وابنة الأمير أندرو وخطيبها إدواردو مابيللي موزي قد قاما بإلغاء حفل الاستقبال الخاص بهما، الذي كان من المقرر أن يقام في حدائق قصر باكنغهام.

كما أنهما لا يزالان يخططان للزواج في 29 مايو المقبل، لكنهما يبحثان ما إذا كان الزواج الخاص ممكنا مع مجموعة صغيرة من العائلة والأصدقاء.

وبحسب قواعد كنيسة إنجلترا الجديدة فإنه لن يكون بإمكانهما دعوة سوى شخصين من أفراد العائلة أو الأصدقاء إذا استمر وباء كورونا.


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