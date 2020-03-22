» ريهام حجاج تهاجم متابعيها وتعلق: "متصورة مع جوزي مش عشيقي"

فتحت الفنانة ريهام حجاج، النار على متابعي حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، بعدما قامت إحدى المتابعات بالتطرق إلى موضوع زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد تطليقه للفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت ريهام حجاج منشورا فتحت من خلاله النار على متابعيها قائلة: «انا شايفة انكم بقالكوا كتير اوي بتحكوا في المحكي؟! ما زهقتوش ؟ ! كلكم علي بعض.. كومنت تلت ترباعكم لجان إلكترونية وفي الربع التاني حافظ وبيردد كلام أنا بقالي سنتين متجوزة وقربت أخلف وأنتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص بنفس التعليقات».

وتابعت ريهام حجاج: «عموما أنا متصورة مع جوزي مش عشيقي (حرة ومابعملش حاجة غلط ومش عشان أي سبب غير أني حابة الصورة وحابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة . . . اللي بيحبوني وبيبعتولي تعليقات جميلة ولطيفة ) علي الإنستجرام بتاعي انزل عليه اللي أنا عايزه بتتكلموا في موضوع يضحك اساسا».

وأضافت ريهام حجاج: «يعني ما أعتقدش إني ممكن اختار لواحدة فيكم جوزها مثلا ! ! و لا حتي أقول رأيي فيه !! مش من حقي فأكيد مش من حقكم يعني هو مش موضوع يحتمل النقاش أساسا».

واستكملت ريهام قائلة: «عمالين بتهروا في موضوع صاحبة الشأن نفسها طلعت في برنامج واتكلمت عن طلاقها اللي كان من سنة قبل جوازي بتخترعوا قصص وهمية و مصدقنها زي مثلا أننا كنا أعز أصحاب وكلام غريب وأنتم ماتعرفوناش أصلا الجواز والطلاق دا نصيب وحلال مش حاتحرموا حلال ربنا يعني ! ! ! و لا هو التدين بيطلع وقت ما نحب».

وواصلت ريهام هجومها على متابعيها قائلة: «هو الكلام اللي بيتكتب دا ليه علاقة.. بالدين ولا الأخلاق ؟ لا مسلمة و لا مسيحية و لا يهودية و لا حتي بوذية عندها اخلاق ممكن يطلع منها كلام زي دا لمجرد انها مستخبية ورا موبايل . . . ربنا يهدي صحاب النفسيات الجحيم اللي قاعدين يشتموا علي السوشيال ميديا اي و كل حد و ينظر و يحكم علي حياه بني آدمين مايعرفهمش».

وسرعان ما قامت ريهام حجاج بحذف منشورها عبر انستجرام بعد دقائق من نشره، وحالة الجدل التي اثيرت حولها.