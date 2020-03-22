رئيس الطائفة الأنجيلية:الصلاة ستتم أونلاين

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الصلاة

كورونا

أون إي

الطائفة الانجيلية

أكد القس أندريه زكي رئيس الطائفة الأنجيلية، أنه سيتم ممارسة الصلاة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، قائلا:" قرار غلق الكنائس ملزم لجميع كنائس مصر حفاظًا على سلامة المواطنين".

 وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، بأن القرار الذي تم اتخاذه بشأن غلق جميع الكنائس و تعليق القداسات جاء لحماية المواطنين ومصر من فيروس "كورونا".

و تابع :" هذا القرار سيتم تطبيقه علي الكنيسة الأرثوذكسية و الكاثوليكية،كما تم تعليق كافة الأنشطة الروحانية الخاصة بهم حتي نهاية شهر مارس، معقبا :"الصلاة هتم أونلاين".

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