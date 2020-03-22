فجر السعيد: شفت كورونا في منامي.. وباقي الحلم أصعب
بشرى سارة لأصحاب العمالة غير المنتظمة
منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة
تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة
الإليزيه: اضطررنا لتهديد "جونسون".. لهذا السبب
رئيس الطائفة الأنجيلية:الصلاة ستتم أونلاين
أذان جماعي في إسبانيا تكريما للأطباء
إنهاء فوري لحفل زفاف.. وتصرف غريب لصاحب القاعة
بأمر الكنيسة.. حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص
إحصائية صادمة عن وفاة وإصابة الأطباء في هذه الدولة
إيمان هاني
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