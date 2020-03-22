رئيس الطائفة الأنجيلية:الصلاة ستتم أونلاين

22 مارس 2020 - 10:37 ص

أكد القس أندريه زكي رئيس الطائفة الأنجيلية، أنه سيتم ممارسة الصلاة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، قائلا:" قرار غلق الكنائس ملزم لجميع كنائس مصر حفاظًا على سلامة المواطنين".



وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، بأن القرار الذي تم اتخاذه بشأن غلق جميع الكنائس و تعليق القداسات جاء لحماية المواطنين ومصر من فيروس "كورونا".



و تابع :" هذا القرار سيتم تطبيقه علي الكنيسة الأرثوذكسية و الكاثوليكية،كما تم تعليق كافة الأنشطة الروحانية الخاصة بهم حتي نهاية شهر مارس، معقبا :"الصلاة هتم أونلاين".

