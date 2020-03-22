» إصابة البلجيكي "فلاينى" بفيروس كورونا

22 مارس 2020 - 10:37 ص

أصيب البلجيكي مروان فلايني، المحترف في صفوف نادي شاندونج لونينج الصيني لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع "Sina Sport"، فقد اتضحت إصابة الدولي البلجيكي السابق، صباح أمس السبت، بناء على البيانات التي تم الحصول عليها من تقرير لجنة الصحة في بلجيكا، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبلغ عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 307 آلاف شخص، شفي منهم حوالي 93 ألفا، فيما توفى أكثر من 13 ألفا حتى الآن.