إحصائية صادمة عن وفاة وإصابة الأطباء في هذه الدولة

22 مارس 2020 - 10:30 ص

تعتبر إيطاليا هي أكبر بؤرة في أوروبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تفوقت في ذلك على الصين التي تفشى فيها المرض.

وأصبحت إيطاليا من أكثر الدول التي سلط عليها الضوء خلال مواجه كورونا، وذلك لارتفاع نسبة الوفيات والإصابات، والتي طالت الطاقم الطبي.

عدد كبير من العاملين بقطاع الصحة في إيطاليا لعلاج المرضى أصيب منهم بفيروس كورونا.

معهد الصحة الوطني في البلاد سجل وفاة 17 طبيبا وإصابة ما مجموعه 3654 من الطواقم الطبية بالفيروس.

يذكر أن وكالة الحماية المدنية الإيطالية كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضية ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل إلى 47 ألف إصابة.

وأضافت الوكالة أن أعداد الوفيات ارتفعت بمقدار 627 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 4 آلاف و32 شخصا منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد في غضون أسابيع.