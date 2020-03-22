» فيديو لـ شاكيرا يثير ضجة بسبب كورونا

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انستجرام

شاكيرا

كورونا

خرجت النجمة العالمية شاكيرا على متابعيها عبر حسابها على إنستجرام موجهة رسالة نارية لزعماء أوروبا بسبب ما يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت شاكيرا خلال الفيديو باللغة الإنجليزية: "الكثير من الدول إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطى الأولوية للاقتصاد على الصحة ".

ونقلت شاكيرا رؤيتها لما يحدث في أوروبا على مدار الأيام الماضية قائلة: "الفيروس ينتشر بسرعة والقادرون بطيئون جدًا".


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#GlobalEffort #QuédateEnCasa #StayHome

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