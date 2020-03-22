"قدمهم رجل أعمال"..قرار عاجل لـ"وزير النقل" لمواجهة كورونا

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النقل

صدى البلد

أحمد موسى

كورونا

كامل الوزير




أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تم توزيع 8 ألاف كمامة على العاملين بالسكة الحديد لمواجهة فيروس "كورونا"، والذي تبرع بهم أحد رجال الأعمال في قويسينا كاشفا أنه يتم توزيع 3 ألاف في المترو و3 في السكة الحديد وألفين كمامة للعمال في المشاريع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن القوات المسلحة لديها إدارة الحرب الكيماوية للقوات المسلحة تضم ضباط على مستوى من الكفاءة والعلم والتدريب قادرون على مكافحة الأمراض البيولوجية ويمتلك معدات وخبرة كبيرة للغاية.

 وكشف وزير النقل ،أن إدارة الحرب الكيماوية قامت بتطهير وتعقيم المنشآت العامة والميادين والقطارات ومحطات المترو، معقبا: القوات المسلحة جاهزة دائما من أجل الوطن في كل الأوقات".

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