» لاعب الزمالك على رادار «بيراميدز»

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قال محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك السابق ولاعب مصر المقاصة الحالى، إنه يمتلك عددا من العروض الخارجية والمحلية في الوقت الجاري.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة تليفونية في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رغم امتلاكي عدة عروض، ولكنني لن أرحل إلا بموافقة مصر المقاصة".

وأضاف: "عقدي مع المقاصة سينتهي بنهاية الموسم ولن يتحدثوا معي حتى الوقت الجاري لتجديد العقود".

كما كشف اللاعب، عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات لضمه بداية الموسم الماضي، وأكد: "وجهتي المقبلة سأختارها بدقة من أجل مساعدتي على العودة من جديد لصفوف منتخب مصر".


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