أديب: إحنا عايشين بستر ربنا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو الجلوس في المنزل، قائلا: "هناك 85 مليون مواطن بأمريكا يجلسون في منازلهم".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مصر تتجه إلى ضرورة جلوس المواطنين في منازلهم بطريقة أو بأخرى، فالحل هو العزل في المنازل،العالم لن ينجو من فيروس كورونا إلا بالرحمة والتعاون".
وتابع: "ده مش وقت أنك تقول نفسي، لازم تفكر في الناس اللي حواليك،لازم يفكر الناس في الناس وإلا الناس هتنداس،أنا مستغرب من النسبة، بس دي رحمة ربنا وستره ،إحنا عايشين بستر ربنا، ومجهود الناس اللي بتنزف دم في الشوارع من أطباء وممرضين وقوات مسلحة ومدرسين وبسببهم إحنا مستورين".