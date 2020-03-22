أديب: إحنا عايشين بستر ربنا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو الجلوس في المنزل، قائلا: "هناك 85 مليون مواطن بأمريكا يجلسون في منازلهم".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مصر تتجه إلى ضرورة جلوس المواطنين في منازلهم بطريقة أو بأخرى، فالحل هو العزل في المنازل،العالم لن ينجو من فيروس كورونا إلا بالرحمة والتعاون".



