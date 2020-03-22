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حلا لأزمة المطهرات.. كولونيا 555 على بطاقات التموين

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بطاقات التموين
بطاقات التموين
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متابعات- أمينة عبد العال

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الكحول

الفيروسات

كولونيا 555

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيعاد إنتاج منتجات قسمة والشبراويشي ومنها كولونيا 555 من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية بشكل كبير لإعادة توزيعها في الأسواق كأحد أبرز المطهرات ولمواجهة العجز في المطهرات.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه سيتم توفير الكولونيا بالمجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين، بشكل عاجل لافتا إلى أنها تعد أعلى نسبة تركيز للكحول وبعضها يصل إلى 90%.

وأضاف سامي عقرب مدير فرع لدى مجمعات الأهرام الاستهلاكية في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه سيتم توزيعها من بداية الأسبوع المقبل خاصة أن لها فاعلية في تطهير الفيروسات، مشيرا إلي أنه سيتم طرح حوالي 10 آلاف عبوة بسعر 38 جنيها.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قررت منع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات ومستلزمات الوقاية لتوفيرها في السوق الداخلي خلال الفترة الحالية.



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