خبر صادم لعشاق ريال مدريد

22 مارس 2020 - 09:27 ص

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، وفاة لورينزو سانز، رئيس الملكي السابق، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتولى "سانز" رئاسة الريال خلال الفترة من 1995 إلى 2000، وهو الرئيس الذي أعاد ريال مدريد للتتويج بدوري الأبطال عام 1998، وأول لقب أبطال بالنسخة الجديدة بعد غياب دام 32 عامًا، كما حقق الريال بعهده اللقب الأوروبي الثامن.

وكما حقق الملكي، في حقبة سانز الدوري والسوبر الإسباني وكأس القارات (إنتركونتيننتال) مرة واحدة، وأصيب صاحب الـ76 عامًا، بفيروس كورونا، منذ أسبوع إلا أنه لم يتمكن من التعافي وتوفى أمس السبت.