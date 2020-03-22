» فنانة شهيرة توجه رسالة للأمهات في العزل المنزلي

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فيديو

انستجرام

عيد الام

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بفيديو بمناسبة عيد الأم، ظهرت فيه مع أطفالها وهم يلعبون معها.

وعلقت آيتن عامر على الفيديو: "كل سنة وكل أم طيبة وبخير وربنا يقويكوا ويرزقكوا السعادة والصحة وعايزة أقول لكل زوج طول ما مراتك مبسوطة ومرتاحة ولادك هيبقوا فى أحسن حال وكمان بيتك هيبقى مليان سعادة. 

نال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

كل سنة وانتي طيبة وبخير مامي أيتن.. كل سنة وانتي طيبة يا تونة". 

 يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.


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