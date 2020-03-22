» فنانة شهيرة توجه رسالة للأمهات في العزل المنزلي

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.