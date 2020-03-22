» فنانة شهيرة تحذف منشورها المسيء بعد هجوم جمهور ياسمين عبد العزيز

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ياسمين عبد العزيز

ريهام حجاج

شنت فنانة مصرية شهيرة هجوما شرسا على متابعيها بعد هجومهم عليها دعما للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقالت ريهام حجاج في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام": انا شايفة انكم بقالكوا كتير اوي بتحكوا في المحكي ؟ ! ما زهقتوش ؟ ! كلكم علي بعض ??? كومنت تلت ترباعكم لجان الكترونية و في الربع التاني حافظ و بيردد كلام انا بقالي سنتين متجوزة و قربت اخلف و انتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص بنفس التعليقات.

وأضافت: عموما انا متصورة مع جوزي مش عشيقي ( حرة و مابعملش حاجة غلط و مش عشان اي سبب غير اني حابة الصورة و حابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة . . . اللي بيحبوني و بيبعتولي تعليقات جميلة و لطيفة ) علي الانستجرام بتاعي انزل عليه اللي انا عايزه بتتكلموا في موضوع يضحك اساسا.

وأضافت ريهام حجاج: يعني مااعتقدش اني ممكن اختار لواحدة فيكم جوزها مثلا ! ! و لا حتي اقول رأيي فيه ! ! مش من حقي فأكيد مش من حقكم يعني هو مش موضوع يحتمل النقاش اساسا>

واستكملت ريهام قائلة: عمالين بتهروا في موضوع صاحبة الشأن نفسها طلعت في برنامج و اتكلمت عن طلاقها اللي كان من سنة قبل جوازي بتخترعوا قصص وهمية و مصدقنها زي مثلا اننا كنا اعز اصحاب و كلام غريب و انتم ماتعرفوناش اصلا الجواز و الطلاق دا نصيب و حلال مش حاتحرموا حلال ربنا يعني ! ! ! و لا هو التدين بيطلع وقت ما نحب. 

وواصلت ريهام هجومها على متابعيها قائلة: هو الكلام اللي بيتكتب دا ليه علاقة.. بالدين ولا الأخلاق ؟ لا مسلمة و لا مسيحية و لا يهودية و لا حتي بوذية عندها اخلاق ممكن يطلع منها كلام زي دا لمجرد انها مستخبية ورا موبايل . . . ربنا يهدي صحاب النفسيات الجحيم اللي قاعدين يشتموا علي السوشيال ميديا اي و كل حد و ينظر و يحكم علي حياه بني آدمين مايعرفهمش.

وبعد هجوم شديد تعرضت له قررت ريهام حجاج حذف المنشور.

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