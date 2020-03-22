سمير يروي أغرب موقف حديث بين حسام البدري وأبو تريكة

22 مارس 2020 - 07:26 ص

روى محمد سمير - مدافع المقاولون الحالي والأهلي السابق - عن أغرب موقف حدث بين أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة ، وحسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.



وقال "سمير" في لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت : في إحدى مباريات أفريقيا خسرنا خارج أرضنا بهدف مقابل لا شيء وكان لابد أن نكسب في مصر بهدفين مقابل لا شيء لكي نتأهل .



وأضاف: في هذه المباراة أحرزنا هدفنا وهاجمنا كثيرا ولم نستطع إحراز الهدف الثاني ، جاءت لنا ضربة جزاء ودخل محمد أبو تريكة لكي يسددها وأضاعها .. كان كابتن حسام البدري هو المدرب قد وضعني رقم (1) في تسديد ركلات الجزاء ، لكن طالما دخل أبو تريكة فلا أستطيع أن أعترض طبعا .



وأضاف: بعدها حصلنا على ركلة جزاء أخرى ، وبدأ الجمهور ينادي على أبو تريكة لكي يسددها لتكون بمثابة تعويض عن الركلة الضائعة ، فوقف كابتن حسام البدري وبدأ (يزعق) وأنت تعرف طريقته ، ثم طلب مني التسديد وبالفعل سددتها وأحرزتها وتأهلنا.



