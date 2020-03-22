سمير يروي أغرب موقف حديث بين حسام البدري وأبو تريكة

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أبو تريكة
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حسام البدرى

ابو تريكة

روى محمد سمير - مدافع المقاولون الحالي والأهلي السابق - عن أغرب موقف حدث بين أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة ، وحسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

وقال "سمير" في لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت : في إحدى مباريات أفريقيا خسرنا خارج أرضنا بهدف مقابل لا شيء وكان لابد أن نكسب في مصر بهدفين مقابل لا شيء لكي نتأهل .

وأضاف: في هذه المباراة أحرزنا هدفنا وهاجمنا كثيرا ولم نستطع إحراز الهدف الثاني ، جاءت لنا ضربة جزاء ودخل محمد أبو تريكة لكي يسددها وأضاعها .. كان كابتن حسام البدري هو المدرب قد وضعني رقم (1) في تسديد ركلات الجزاء ، لكن طالما دخل أبو تريكة فلا أستطيع أن أعترض طبعا .

وأضاف: بعدها حصلنا على ركلة جزاء أخرى ، وبدأ الجمهور ينادي على أبو تريكة لكي يسددها لتكون بمثابة تعويض عن الركلة الضائعة ، فوقف كابتن حسام البدري وبدأ (يزعق) وأنت تعرف طريقته ، ثم طلب مني التسديد وبالفعل سددتها وأحرزتها وتأهلنا.

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