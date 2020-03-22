الخطيب يستدعي حسام عاشور بعد تصريحاته المسيئة .. وهكذا سيتعامل معه

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الخطيب

حسام عاشور

كشف الإعلامي سيف زاهر - مقدم برنامج ONTIME سبورت - أن رئيس الأهلي محمود الخطيب استدعى أسطورة الفريق حسام عاشور بعد تصريحاته المسيئة للأهلي .

وقال "زاهر" إن الخطيب سوف يتدخل في أزمة حسام عاشور لأنه نجم كبير .

وأضاف: الخطيب سوف يعرض الكثير من الحلول على حسام عاشور تجعل الأزمة تنتهي بينه وبيه الأهلي .

وتابع: هل هذا معناه أن عاشور سيستمر لاعبا في الأهلي ؟ .. لا طبعا .. لكن الخطيب سيعرض عليه حلول تغريه بالاعتزال وأظن بنسبة 99% حسام عاشور سيعتزل في النادي الأهلي.

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