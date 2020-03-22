الخطيب يستدعي حسام عاشور بعد تصريحاته المسيئة .. وهكذا سيتعامل معه

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر - مقدم برنامج ONTIME سبورت - أن رئيس الأهلي محمود الخطيب استدعى أسطورة الفريق حسام عاشور بعد تصريحاته المسيئة للأهلي .
وقال "زاهر" إن الخطيب سوف يتدخل في أزمة حسام عاشور لأنه نجم كبير .
وأضاف: الخطيب سوف يعرض الكثير من الحلول على حسام عاشور تجعل الأزمة تنتهي بينه وبيه الأهلي .
وتابع: هل هذا معناه أن عاشور سيستمر لاعبا في الأهلي ؟ .. لا طبعا .. لكن الخطيب سيعرض عليه حلول تغريه بالاعتزال وأظن بنسبة 99% حسام عاشور سيعتزل في النادي الأهلي.
ظهر12:07 م
فجر
04:37
شروق
06:01
ظهر
12:07
عصر
15:35
مغرب
18:13
عشاء
19:43