طبيب متعافي يكشف تجربته مع كورونا: ظننته نزلة برد

كشف الدكتور أحمد عبدالله، الطبيب بمستشفى دمياط للأمراض الصدرية والمتعافي من فيروس كورونا، عن تجربته مع الفيروس ورحلة شفائه منه.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إنه كان يتابع إحدى الحالات داخل قسم الداخلي والعناية المركزة بالمستشفى، مضيفا "كان عندنا حالة اشتباه ودخلت أكشف عليها وطلعت وكملت النبطشية وحجزت حالتين أو 3 تحت بند الاشتباه، واتبلغنا ان حالة منهم طلعت إيجابي، ومن ضمن سياسات مكافحة العدوى بالمستشفى إن الفريق الطبي اللي اتعمل معاها يتعمله تحاليل، وبلغوني ان العينة بتاعتي طلعت إيجابي، ولا زم أسافر لمستشفى العزل بدمياط".

